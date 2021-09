Marvel’s Midnight Suns detalla un poco más su jugabilidad con un nuevo y extenso gameplay

Muchos jugadores estaban pendientes a los rumores que hablaban de una nueva entrega de los héroes de Marvel. Si bien hay jugadores que disfrutan de la propuesta presente en Marvels Avengers, otros tantos esperan ir un paso más allá. Por ello, ningún jugador se quedó atrás a la hora de celebrar que Marvel's Midnight Suns se hacía realidad. Y no solo eso, sino que además tiene preparado un estilo jugable único.

En los últimos días hemos podido conocer más detalles de su jugabilidad, como el hecho de que los personajes no podrán mantener relaciones sentimentales. Sin embargo, la compañía no quiere quedarse ahí, en un repaso general, sino que quiere profundizar un poco más en el tema. Y para ello no dudan a la hora de compartir grandes novedades en lo que respecta a la jugabilidad.

Así es como se nos ha presentado un nuevo tráiler gameplay repleto de detalles. De hecho, esta vez podemos ver la habilidad única de Lobezno al lugar contra Dientes de Sable. Una lucha espectacular en la que, como bien podemos comprobar, la estrategia jugará un importante papel. Así es que no puedes dudar en disfrutar de su propuesta única y cargada de grandes posibilidades.

Por supuesto, lo único que conseguimos con este tráiler es tener un poco más de detalle de cara a su lanzamiento, el cual por el momento se hace esperar. Después de todo, no veremos este hasta 2022 en adelante, aunque parece prometer una jugabilidad que, sin duda, no dejará indiferente a ningún jugador. Todo mejorando al contar con personajes que, sin duda, resultan inolvidables.