Los mejores juegos para móviles de 2021

Desde hace unos años los videojuegos han abandonado las plataformas clásicas. Consolas y ordenadores siguen manteniéndose en lo más alto; pero un nuevo contendiente entra en juego: los dispositivos móviles. Gracias a los avances tecnológicos en los smartphones, estos dispositivos se han convertido en una forma ideal para disfrutar de los videojuegos. Atrás quedaron los clones de Candy Crash o Flappy Bird. Los juegos para móviles han evolucionado de tal manera que pueden mirar de tú a tú a otras plataformas como las consolas.

Jugar en dispositivos móviles nunca había ofrecido tantas posibilidades en cuanto a variedad y calidad

Y sino que se lo digan a PUBG New State. El battle royale que creó cátedra en el género ha superado incluso a la versión original, la de PC. Sin ir más lejos el torneo más grande de PUBG, y uno de los más espectaculares en eSports, tiene a la versión para móviles como protagonista. No es para menos si tenemos en cuenta sus controles, perfectamente adaptados, y un apartado gráfico que no desmerece.

De los shooters… ¿A los MOBA? El género capitaneado por LoL en ordenadores da un triple salto mortal con una ejecución perfecta en móviles con dos auténticos mastodontes: League of Legends y Pokémon. Ambas franquicias ya cuentan con adaptaciones para smartphones que en tiempo récord han sumado decenas de millones de jugadores. Si bien este tipo de juegos son complejos en su versión para ordenador, en móviles nos encontramos con su adaptación más sencilla. Una puerta de entrada perfecta al género, pensada para mantener la atención del jugadordurante años.

League of Legends: Wild Rift | Riot Games

¿Quién dice que los MMO no tienen cabida en dispositivos móviles? Ahí tenéis a Genshin Impact, posiblemente el juego más espectacular a día de hoy en móviles. Puede sonar optimista, pero basta tener durante unos minutos en nuestras manos el juego de MiHoyo para confirmarlo. Un mundo abierto colosal, un apartado artístico al estilo Zelda Breath of the Wild y unos controles que son una delicia.

La lista no hace más que crecer y sumar grandes videojuegos en móviles. Fortnite, competencia directa de PUBG y cuya versión no decepciona. GRID Autosport, ideal y casi obligado para los que buscan la mejor conducción en smartphones. ¡Si hasta Civilization VI se ha sumado a la fiesta! La veterana saga de estrategia no falta a la cita con una versión completa y totalmente fiel a la original.