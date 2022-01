PlayStation aceptó llevar sus exclusivos a PC por presiones internas

El flamante God of War de Sony Santa Monica ha llegado por fin esta semana a PC, tras su estreno en 2018 en PS4, y aprovechando la ocasión, su director, Cory Barlog, ha sido entrevistado por la revista Game Informer. El creativo ha hablado largo y tendido sobre algunos asuntos, entre ellos, la decisión de Sony de lanzar algunas de sus licencias exclusivas fuera de PlayStation.

¿Cómo se tomó la decisión de atacar el mercado del PC? Esta es la respuesta de Barlog: “Creo que fue por la opinión del colectivo de estudios de que era una muy buena idea, que debíamos atender a esto. Creo que llegamos a ese punto de inflexión cuando habíamos enviado tantas sugerencias al buzón que ellos llegaron a cansarse de oír siempre lo mismo y aceptaron dar el paso”.

God of War Ragnarok | Sony

¿Se acelerará el lanzamiento de God of War Ragnarok a PC?

El director de God of War asegura, sin embargo, que “es un proceso” y que todavía están averiguando “como compañía y como estudios cómo hacerlo” y “qué estrategia seguir”. A pesar del buen recibimiento que God of War está teniendo en PC, no parece que vaya a acercar la llegada de God of War Ragnarok a ordenadores (la secuela llegará este año a PS4 y PS5). Ante esto, Barlog echa balones fuera:

“Ahora mismo, nos estamos centramos solo en un juego al mismo tiempo, observando cada uno y decidiendo “¿está a la altura?” y midiendo qué tal lo hace”. “¿La gente lo disfruta?¿Lo hicimos bien? ¿Hay algo que hicimos mal?¿Qué podemos hacer mejor en el futuro si hacemos esto de nuevo?”. “Sin embargo, al final todo es decisión de Sony” asegura el creativo.