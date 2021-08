¿Qué color de Among Us eres según tu comida favorita? Descúbrelo con nuestro test

Among Us es uno de los casos de éxito más peculiares que se recuerdan. El título en cuestión fue lanzado hace unos años, pero gracias al boca a boca y en especial a miles de streamers y youtubers, Among Us se ha convertido en un rotundo éxito que ha llegado a ser millonario para su estudio. Y no hablamos de un juego con un presupuesto desorbitado a sus espalda, sino de un título humilde.

Among Us es, en definitiva, un videojuego en el que un grupo de jugadores debe sobrevivir en una nave en el que uno de los integrantes será el ‘asesino’, teniendo que eliminar uno a uno al resto de viajeros. Es precisamente este concepto y perfectamente adaptado en fases como la de conversación en la que intentar averiguar quién es el impostor, donde el juego brilla con luz propia.

Among Us | Innersloth

Llegados a este punto y conociendo de sobra Among Us, ¿qué te parece si te proponemos un test en el que tengan cabida el videojuego y una de las pasiones de todos, la comida? Aunque parezca mentira, puede que tus gustos alimenticios, ya sea comida dulce o salada, estén relacionados con los colores de los diferentes personajes de Among Us. Con este test saldrás de dudas, y dicho sea de paso, también descubrirás qué tipo de color se relaciona más contigo. ¡Así ya no tendrás dudas a la hora de escoger!

Among Us sigue recibiendo contenido, aunque de forma algo más lenta a como muchos jugadores les gustaría. El título cuenta con varios añadidos en forma de mapa, personajes e incluso modos de juego que aportan algo más de variedad. Among Us ha bajado su popularidad con respecto a las cifras de hace unos meses, pero el videojuego sigue gozando de buenos números en plataformas como Twitch.