¿Querías comprar GTA Trilogy en edición física? Rockstar te obliga a esperar un poco más

GTA Trilogy ya está disponible para consolas y PC, al menos en formato físico. El paquete que recopila GTA San Andreas, Vice City y GTA 3 iba a contar con un lanzamiento en formato físico la próxima semana, una opción ideal para todos los que continúan comprando videojuegos en este tipo de ediciones.

No obstante y por sorpresa, Rockstar ha anunciado que las ediciones físicas para consolas de GTA Trilogy The Definitive Edition se harán esperar un poco más. Concretamente hasta el 17 de diciembre, día en el que podremos hacernos con las versiones para Xbox One, Xbox Series y PlayStation 4.

La peor parte se la ha llevado Nintendo Switch. Los jugadores de la híbrida de Nintendo que quisieran dicha edición tendrán que esperar, al menos, hasta principios de 2022. En este caso Rockstar no ha desvelado la fecha concreta para el lanzamiento del videojuego.

GTA Trilogy no comenzaba con buen pie su lanzamiento. La remasterización de la trilogía fue una de las más esperadas por millones de jugadores que han crecido con las aventuras de CJ o Tommy Vercetti. Los errores, cuelgues e incluso la imposibilidad de jugar en PC empañaron unas remasterizaciones de las que se esperaba mucho más. Rockstar continúa trabajando en mejorar la experiencia general y en el momento de escribir la noticia el videojuego ha recibido un nuevo parche.