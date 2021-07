¿Quién es la atleta olímpica que lleva un medallón de The Witcher?

Los fans de The Witcher se cuentan alrededor de todo el mundo. La saga de libros, videojuegos y recientemente la serie de TV ha disparado la popularidad de la marca creada por Andrzej Sapkowski. Entre los millones de seguidores de la marca, una de las más conocidas en los últimos días ha sido Vitalina Batsarashkina, atleta rusa que participa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

No hablamos de una fan que haya expresado públicamente y a través de una entrevista que es toda una seguidora de la obra, sino una pasión que va más allá. Esta deportista de tiro lleva consigo a las competiciones, y fuera de ellas, un colgante perteneciente a la casa del Lobo; un medallón idéntico al que porta Geralt de Rivia.

Las redes sociales han estallado de alegría al conocer que entre los atletas hay seguidores de The Witcher. Hace unos días competía en la prueba de tiro de aire comprimido 10m, llevando como no podía ser de otra manera el emblemático medallón. La muestra de su pasión por la saga no es nueva. En 2019 ganó la medalla de plata en las Olimpiadas de Rio de Janeiro, portando de nuevo el medallón. ¡Incluso la propia cuenta oficial de The Witcher se hizo eco y dedicó un mensaje a la atleta!

Como si de un amuleto se tratara, Vitalina se alzaba con la medalla de oro el pasado fin de semana. Los videojuegos han sido protagonistas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Durante su ceremonia de apertura, en el evento sonaron todo tipo de temas relacionados con sagas como NieR, Dragon Quest o Final Fantasy.