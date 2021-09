Resumen PlayStation Showcase: God of War, Spider-Man 2, Star Wars y el prometedor futuro de PS5

La consola de nueva generación de PlayStation nos promete tener un amplio catálogo repleto de buenas experiencias y momentos inolvidables. Por supuesto, para poder demostrar esta gran promesa, no solo tenemos los juegos ya existentes, sino que la compañía ha querido ofrecernos en un completo evento el vistazo más espectacular para lo que está por llegar a PS5.

El futuro de PlayStation 5 es prometedor y, con intención de que todos los jugadores puedan disfrutar de un modo único, la compañía nos ha dejado fascinados con una presentación de 40 minutos. ¿Lo mejor? Que el evento comenzó con tanta fuerza que mantuvo en todo momento la esperanza de los jugadores. Así es que os comentamos todo lo que podéis esperar de esta gran obra.

Star Wars Knights of the Old Republic Remake

Para empezar fuerte la noche, la compañía nos mostró una de las grandes propuestas y que se había rumoreado un tiempo. Finalmente los fans de Star Wars tendrán de vuelta uno de los grandes juegos que lo cambió todo, que hizo que la licencia Star Wars tuviese ese enfoque que muchos han echado en falta todo este tiempo. Y es que el famoso Kotor recibirá su esperadísimo Remake del que, más adelante, tendremos nueva información.

Project Eve

Siguiendo con las sorpresas, los jugadores se han encontrado con un título al puro estilo de Bayonetta pero de un modesto equipo coreano cuyo enfoque es sorprendente. Con toque sobrenatural, tenemos una propuesta repleta de acción y gráficos muy bien detallados que garantiza que los jugadores vayan a disfrutar de una historia sin igual. Eso sí, por ahora tendremos que esperar novedades.

Tiny Tinas Wonderlands

Con ese toque único del equipo de Gearbox en sus gráficos, enfoque sobrenatural y manteniendo ese toque RPG, tenemos una aventura inesperada y realmente divertida. Todo a partir de uno de los personajes más queridos por los jugadores. Así es que anota bien esta fecha: 25 de marzo de 2022, ya que en ese momento, la compañía lanzará un juego que, simplemente, no podrás olvidar.

Forspoken

La aventura de Square Enix más inesperada, Forspoken, nos ha permitido ver un poco más sobre su jugabilidad. Gráficamente resulta una maravilla y, por suerte, ya podemos aferrarnos a una fecha de ventana de lanzamiento aproximada. Mantén tu atención en primavera 2022 y no dudes en estar atento a los próximos movimientos de la compañía.

Rainbow Six Extraction

Tras confirmar un cambio de fecha de lo más inesperado, la obra de Ubisoft, Rainbow Six Extraction, ya tiene preparado su lanzamiento para enero de 2022. En un momento en el que la humanidad parece estar más en peligro que nunca, llega el momento de que podamos mostrar nuestra habilidad en un instante en el que todo está amenazando con el final.

Alan Wake Remastered

Tras filtrarse la información, finalmente Alan Wake Remastered se ha mostrado con un poco más de detalle en el evento. Una propuesta sorprendente que, sin duda, hará que los jugadores que ya lo han disfrutado como aquellos que quieren disfrutarlo por primera vez lo hagan con la mayor calidad posible.

Grand Theft Auto V y GTA Online

Muchos jugadores siguen esperando impacientes la llegada de GTA VI y, sin embargo, Rockstar nos deja claro que todavía tiene mucho que ofrecer. Con el lanzamiento de GTA V y GTA Online marcado para marzo de 2022, tenemos grandes promesas para los jugadores.

Ghostwire Tokyo

Durante muchos años este juego se ha mantenido a escondidas. Se trata de una propuesta en la que el terror y la acción se encuentran a la perfección y, aunque por el momento no tenemos una fecha aproximada, su jugabilidad nos ha dejado sin palabras. Todo para demostrarnos que ahora sí podemos ponerle cara a su protagonista.

Marvels Guardians of the Galaxy

Con un lanzamiento cada vez más cercano, los Guardianes de la Galaxia se han mostrado nuevamente con un increíble gameplay e incluso un vistazo a la diversión de su historia. El sarcasmo y la propuesta espectacular de su propuesta es, simplemente, algo que los fans no se pueden perder de ningún modo.

Vampire: The Masquerade Blood Hunt

Uno de los battle royale más inesperados del momento está preparado para ser una sorpresa constante. Y mientras que algunos jugadores ya pueden disfrutar de su jugabilidad única en la actual generación, la nueva generación se beneficiará de su gran propuesta jugable en 2021.

Deathloop

Una de las grandes sorpresas de Bethesda para PlayStation 5 se presenta con Deathloop. Si bien el primer acercamiento a esta propuesta fue algo inesperada, ahora sabemos que la obra luce de maravilla y que sin duda su historia es mucho más de lo que los jugadores esperaban hasta la fecha. Y todo con un lanzamiento cada vez más cercano.

Tchia

Los juegos indie también han tenido un espacio muy especial en la conferencia. Esto con una propuesta más que llamativa en la que la naturaleza y las transformaciones con magia tendrán un gran lugar. Eso sí, por el momento no tenemos una fecha de lanzamiento exacta, pero sí un acercamiento a una bonita historia con la naturaleza como protagonista.

Uncharted Remastered

El mítico ladrón Nathan Drake regresa, pero no como muchos esperaban, sino de manera sorprendente con una remasterización que unirá la última aventura de Nathan con Lost Legacy en una obra que ha confirmado su lanzamiento tanto para PC como para PS5. Eso sí, para su fecha tendremos que estar atentos.

Marvel Wolverine

Si las sorpresas parecían haber acabado, nada más lejos de la realidad. El equipo de Insomniac, conocido por grandes obras como Spider-Man o Ratchet and Clank no podía quedarse atrás. Para ello nos dejaron sin palabras con la llegada de un nuevo juego de Marvel, esta vez protagonizado por Lobezno. Y si bien parece que es un juego que todavía está empezando su desarrollo, nos ha dejado claro que merece la pena estar atentos.

Gran Turismo 7

Los juegos de carrera no podían faltar en esta noche cargada de sorpresas. Por ello, aunque por ahora no tenemos una fecha que anotar en el calendario, sí tenemos novedades sobre el juego. Y es que si ya sabíamos que lucía de maravilla, ahora tenemos una confirmación. Además de, por supuesto, poder ver algunas de las licencias confirmadas para el juego.

Spider-Man 2

Si bien muchos esperaban que se fuese a anunciar la llegada de Spider-man a Marvels Avengers, la realidad es que Sony tenía la gran sorpresa de la noche. Lo que muchos deseaban, finalmente ha llegado y es que Insomniac ha confirmado que está trabajando en Spider-Man 2. Eso sí, su lanzamiento se espera para 2023, por lo que tendremos que tener paciencia.

God of War Ragnarok

Para acabar con muy buen sabor de boca la noche, tenemos la gran sorpresa con gameplay y tráiler cinemático de God of War Ragnarok. Uno de los juegos exclusivos más esperados por los jugadores luce de maravilla y, aunque por el momento no tenemos una fecha de lanzamiento, sí tenemos algo más de detalle sobre su jugabilidad y propuesta. Simplemente un juego que nos va a dejar con un inicio de generación muy prometedor.