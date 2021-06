¿Secuela para Marvel’s Spider-Man? El nuevo juego podría estar ya en desarrollo

Los primeros meses de PlayStation 5 tienen grandes propuestas jugables que disfrutar, entre ellas lo nuevo de Insomniac Games, Ratchet and Clank Rift Apart. De hecho, este se trata de uno de los exclusivos más queridos por los jugadores, a pesar de que todos esperan una continuación de una de sus obras más exitosas hasta la fecha. Exactamente hablamos de Marvel’s Spider-Man, el juego que cambió por completo el mundo de los videojuegos sobre superhéroes.

Si bien por ahora contamos con Marvel’s Spider-Man y Spider-Man Miles Morales, muchos jugadores esperan algo más. Una secuela de la primera parte que, en su día, únicamente podíamos disfrutar en PlayStation 4. Y parece que podría estar ya en camino o, al menos, con esa idea ha jugado uno de los desarrolladores quien mediante mensajes en sus redes sociales ha activado todas las alarmas.

El desarrollador indica que trabajó en Spider-Man Miles Morales y dio directamente el salto a una nueva propuesta de la que no habló. Lo que sí afirma es que nunca trabajó en Ratchet and Clank, dando a entender que había un proyecto a la par. Y es que, de hecho, este animador ha trabajado en ambas entregas de Spider-Man, por lo que no sería descabellado que haya una secuela en camino.

Por el momento tendremos que esperar un poco más para poder ver las novedades que están en camino. Lo que está claro es que Insomniac Games tiene grandes propuestas en camino. Mientras tanto, os animamos a poder disfrutar de la aventura presente en Ratchet and Clank Rift Apart, exclusivo de PS5. Y en caso de buscar un poco más de acción con el trepamuros, entonces no puedes perderte Miles Morales, la nueva aventura que puedes disfrutar en PS4 y PS5.