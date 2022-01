La skin más terrorífica llega a Among Us como parte de una colaboración muy especial

Si algo tenemos claro es que Among Us es de esos juegos que, a pesar de llevar años en el mercado, no tienen miedo a la hora de ir avanzando y ofreciendo a los jugadores todo tipo de experiencias sorprendentes. Si bien ya parecía haber completado estas propuestas a base de nuevos modos de juego e incluso la llegada de personajes de League of Legends a la obra, sus desarrolladores nos han demostrado que las novedades no se acaban aquí.

Con un inesperado anuncio, Among Us nos ha presentado una nueva colaboración relacionada con Scream, la nueva película que nos trae de vuelta a Ghostface. Para celebrar este gran anuncio, el estudio no se ha limitado a lanzar únicamente un tráiler, sino que ha presentado esta novedad colaborando, además, con algunos de los protagonistas de la película y streamers, dando así un anuncio bastante completo.

La quinta película de Scream llega con nuevas fuerzas, ofreciendo así a los jugadores una experiencia única y sorprendente. Y es que esta vez tenemos para nosotros propuestas tan interesantes como la llegada de Ghostface, uno de los personajes que ha logrado que más jugadores griten y, sobre todo, que los fans del terror estén tensos ante la posibilidad de verlo aparecer.

Sin embargo, se desconoce si habrá más opciones dentro del juego o incluso cuándo se estrenará esta skin finalmente. Pero lo que sí tenemos claro es que hay propuestas muy interesantes para los jugadores en camino y que no quieren limitar las experiencias de los jugadores. Así es que, por ahora, tenemos para nosotros opciones muy interesantes que garantizarán la mejor experiencia de juego posible.