Spider-Man No Way Home se cuela en Marvel’s Spider-Man como regalo especial para los jugadores

Muchos fans de Spider-Man están esperando la llegada de Spider-Man: No Way Home, la tercera película de la trilogía protagonizada por el Peter Parker interpretado por Tom Holland. Y si bien por ahora no se ha estrenado en España, la expectación es alta, sobre todo porque nos ha adelantado a algunos de los villanos que estarán presentes. Sin embargo, esta no es la única sorpresa, sino que los jugadores también se pueden beneficiar de este previo estreno.

Con intención de ayudar a los jugadores a prepararse, la compañía Insomniac Games ha preparado grandes sorpresas para los jugadores. Para ello, el juego de Marvel’s Spider-Man Remastered para PS5 se ha actualizado para integrar dos nuevos trajes inspirados en los trajes que podremos ver también en la película de Holland. ¿Cuándo podremos tenerlos en nuestra colección? A partir del 10 de diciembre.

Eso sí, ¿estos incluirán nuevas habilidades? Por ahora eso es un desconocido que la compañía ha querido dejar para el día del estreno. Así es que los jugadores, por ahora, lo que sí pueden es echar un vistazo a lo que está por llegar y comenzar su particular cuenta atrás para el estreno de la película la cual, recordamos, estará disponible a partir del 17 de diciembre de este mismo año.

Eso sí, lo que se espera es que los trajes, al momento de estrenarse el parche, se desbloqueen automáticamente para ofrecer a los jugadores la posibilidad de disfrutar de su contenido. Mientras tanto, os recordamos que Marvel’s Spider-Man está disponible en PS4 y PS5, aunque la versión remastered es exclusiva de la propia PS5, la consola de nueva generación de Sony.