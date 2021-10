State of Play: Sigue en directo uno de los eventos más importantes de PlayStation

Esta noche a partir de las 23:00h (horario peninsular) podremos seguir un nuevo State of Play. El evento de PlayStation promete grandes sorpresas de sus próximos lanzamientos a corto plazo tanto para PlayStation 5 como PlayStation 4. No faltarán tampoco los juegos de third party previstos para finales de 2021 y principios del siguiente año.

El evento tendrá una duración de 20 minutos y aunque en un primer momento podamos imaginar que tendremos menos títulos como protagonistas, a buen seguro Sony nos sorprende con proyectos sin anunciar. Juegos ya anunciados también pueden dejarnos un buen puñado de detalles.

El evento se celebrará a las 23:00h, y aunque tendrá una duración de 20 minutos, son muchas las sorpresas que se esperan

Horizon Forbidden West es uno de los principales platos fuertes para comienzos de 2022. Lo nuevo de Guerrilla Games llegará en febrero, y con una fecha tan cercana, no sería de extrañar que el estudio nos ofreciera un nuevo tráiler, más novedades sobre la próxima aventura de Aloy entre otras características del videojuego.

En una línea similar nada God of War Ragnarok. El proyecto de Santa Monica Studios no tiene en este caso fecha de lanzamiento, pero sería una grata noticia el que podamos conocer cuándo veremos la siguiente aventura para Kratos y Atreus. Los últimos rumores apuntan a que será durante la primera mitad de 2022. ¿Estarán en lo cierto?

Gran Turismo 7 situado en marzo, además de una gran cantidad de juegos independientes también podrían tener su pizca de protagonismo en el evento de PlayStation.