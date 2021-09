Géneros: RPG | Acción

RPG | Acción Desarrollador: Odd Bug Studio

Odd Bug Studio Plataformas: Xbox One | PC | PlayStation 4 | Nintendo Switch | Xbox Series | PlayStation 5

Xbox One | PC | PlayStation 4 | Nintendo Switch | Xbox Series | PlayStation 5 Textos: Español

Español Doblaje : Inglés

: Inglés Multijugador: -

- Fecha de lanzamiento: 17 de septiembre de 2021

17 de septiembre de 2021 PEGI +16

Tails of Iron | Odd Bug Studio

Tails of Iron es uno de los videojuegos que más ha dado de qué hablar en la última recta de 2021, especialmente entre los fans de los RPG y la acción. Los seguidores de este género que quieran adentrarse en una aventura que destaque por su dificultad y en la que el peligro se encuentre detrás de cada esquina, Tails of Iron no os decepcionará.

El videojuego nos propone interpretar a un ratón que tratará de librar a su reino del clan de las ranas. Tails of Iron nos propone una aventura de lo más interesante en la que la trama destaca, pero también lo hace su apartado visual, especialmente el artístico, adornado con un precioso estilo 2D dibujado a mano.