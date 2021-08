The Elder Scrolls V: Skyrim anuncia su versión definitiva para este año: esto es lo que incluye

El tiempo no pasa para algunos grandes juegos clásicos; no importa el tiempo que haya pasado desde su lanzamiento original, los jugadores siguen disfrutándolos y sus creadores lo saben. GTA V es uno de ellos, pero más mérito incluso tiene lo de The Elder Scrolls V: Skyrim, lanzado dos años antes (2011) que el juego de Rockstar, y que aún le da a Bethesda enormes alegrías en el top de ventas.

Los jugadores siguen explorando las tierras de Skyrim, así que Bethesda sigue vendiendo su título estrella, añadiendo contenido y cambiando el envoltorio. Con motivo del 10º aniversario del lanzamiento del juego, la compañía acaba de anunciar en la QuakeCon 2021 The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One y PC, que llegará el próximo 11 de noviembre.

¿Qué incluye la nueva “versión definitiva”? Incluye todo el contenido de The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition y 500 elementos únicos del Creation Club (contenido de la comunidad). Por lo tanto, esta Anniversary Edition incluye las aclamadas expansiones de historia Dragonborn y Dawnguard y el add-on Hearthfire, que nos permitía comprar un terreno y construir nuestro propio hogar en Skyrim. Entre el contenido del Creation Club creado por fans encontraremos de todo: nuevas misiones, mazmorras, jefes, hechizos, armas y mucho más.

Sin coste extra por actualizarnos a PS5 y Xbox Series X|S

Por último, si ya éramos poseedores de la Special Edition lanzada en 2016, podremos actualizar nuestra versión a la Anniversary Edition por un precio todavía sin anunciar. Por otro lado, se ha anunciado que si nos hacemos con una copia para PS4 o Xbox One de Anniversary Edition, si nos queremos actualizar más adelante a PS5 o Xbox Series podremos hacerlo de forma totalmente gratuita (recordemos que algunas compañías nos hacen pagar por dar el salto).