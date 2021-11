YouTube elimina para siempre el número de dislikes y se forma la polémica: ¿Censura o adiós a la toxicidad?

El formato 'Like' y 'Dislike' es una de las mejores formas de mostrar tu opinión positivo, o no, con el contenido en YouTube. Aunque también lo encontramos en otras redes sociales, la plataforma de Google fue una de las primeras en incorporarlo. Ahora, la empresa ha tomado la decisión de decir adiós para siempre al número de y dislikes de todos los vídeos publicados.

El recuento de Likes y Dislikes pasará a ser privado, una decisión que muchos han catalogado de censura, mientras que otros opinan que eliminará la toxicidad

El movimiento ha dividido por completo a la comunidad. Hay quienes lo tachan de censura, otros consideran que de esta manera se eliminará la toxicidad hacia un creador de contenido o vídeo concreto. El que YouTube se haya decantado por esta opción afectará única y exclusivamente a los espectadores. Los creadores de contenido sí que podrán seguir viendo el número de No Me Gusta, aunque de forma interna.

'Hace unos meses, en YouTube hicimos algunos experimentos y ocultamos el recuento público de No me gusta para ver si podría ayudar a reducir los ataques organizados que se producen en la plataforma para aumentar el número de No me gusta en algunos vídeos. Tras analizar los resultados en julio de este año, sí que detectamos una reducción de estos ataques'; explican en el vídeo de la plataforma, el cual curiosamente los usuarios ya han demostrado su rechazo con miles de 'No Me Gusta'.

Los videojuegos han sido una de las categorías más relevancia ha tomado el sistema de Likes y Dislikes. En los últimos años la comunidad de seguidores no ha dudado ni un instante en mostrar el 'castigo' a la compañía de turno incrementando de forma desproporcionada el número de dislikes con ese tráiler, gameplay o anuncio de un juego que no ha terminado de convencerles.

No tenemos que irnos muy atrás para ver unas cifras que francamente demuestran que esta metodología era una de las más utilizadas por la comunidad para demostrar su enfado. El anuncio de Nintendo Switch Online + Pase de Expansión contaba con la friolera de más de 170.000 votos negativos frente a los 18.000 Me Gusta. Sony tampoco se libra. Su más reciente State of Play duplica el número de Dislikes en comparación a los Likes.