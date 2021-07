Zelda Breath of the Wild lleva a este jugador de 27 años a la cárcel por sus servicios en una web de subastas

A lo largo de la historia de los videojuegos hemos tenido la oportunidad de conocer una lista casi interminable de juegos insuperables, pero es posible que la mayoría de ellos no haya conseguido la distinción de The Legend of Zelda. Con 35 años a sus espaldas, ha abarcado una serie de más de treinta proyectos diferentes repartidos a través de las distintas consolas de Nintendo, y Zelda Breath of the Wild volvió a conquistar a la comunidad.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild está plagado de exploración, mazmorras, acertijos y combina lo mejor de los juegos clásicos con unas mecánicas que se adaptan a los requisitos de la generación. A pesar de que cuenta ya con cuatro años desde su estreno, todavía a día de hoy siguen apareciendo nuevas formas de utilizar las herramientas del juego para combatir ciertos desafíos, así como trucos o secretos.

Pero si bien puede parecer que The Legend of Zelda: BOTW no tiene mucho más por ofrecer, te sorprendería lo que pueden llegar a hacer algunos usuarios para sacarle provecho a sus partidas. Por lo visto, y según informan desde el medio japonés Broadcasting System of Niigata, un jugador de 27 años fue arrestado recientemente por vender archivos modificados.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo

El joven en cuestión, Ichimin Sho, fue detenido el pasado 8 de julio después de haber encontrado publicaciones en una página web de subastas no especificada sobre archivos modificados para la versión de Zelda Breath of the Wild para Nintendo Switch. Las partidas ofrecían ciertas ventajas, como habilidades mejoradas en el juego y artículos difíciles de obtener. Además, cobraba por sus servicios 3.500 yenes (aproximadamente 30 euros) y llegó a acumular una suma de cerca de 10 millones de yenes, es decir, más de 90.000 euros.

Por supuesto, el negocio de venta de partidas modificadas se ha acabado. La policía de la prefectura de Niigata descubrió el anuncio y no tardó en detener al joven jugador por posible violación de la “Ley de Prevención de la Competencia Desleal”. Al ser arrestado, Ichimin Sho admitió todos los hechos, y aunque aún no se saben las características de la condena, es probable que deba pagar una buena indemnización y pase algunos días encarcelado.