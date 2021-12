¿Te acuerdas de The Last Night? El prometedor indie de estilo pixel art podría volver en 2022

The Last Night hizo acto de presencia por primera vez en el E3 de 2017 y desde entonces se convirtió en uno de esos juegos que a todos nos gustaría añadir a nuestra biblioteca. Sin embargo, desde entonces apenas hemos tenido oportunidad de ver algún avance sobre el estado de desarrollo del proyecto, hasta el punto de hacernos pensar que por alguna razón habría sido desestimado.

Ahora bien, unos rumores apuntaban a que The Last Night se mostrará en la gala de los The Game Awards 2021 que se celebrará durante la madrugada del 10 de diciembre y aunque Soret (director del juego) ha negado que esto vaya a pasar, ha dado a entender que el proyecto continúa en desarrollo y que podríamos verlo en 2022.

El juego se mostrará en algún momento de 2022, pero eso no significa que se vaya a lanzar ese mismo año

Soret se puso en contacto con PC Gamer a través de varios intercambios de correo electrónico, explicando que “Esto es solo un rumor: The Last Night se mostrará el año que viene, no antes”. Son unas palabras emocionantes para todos los que esperamos con ganas el videojuego, pero aunque el director haya confirmado que se revelarán nuevos detalles, no significa que se vaya a lanzar el mismo año.

Cabe recordar que The Last Night está a cargo de un pequeño estudio indie, por lo que Soret insiste en que: “En una época de crunch y sobre mediatización, no tengo intención de hacer ningún anuncio por el momento, sobre todo por la presión que supondría para mi pequeño equipo". Además, añade que “Desde entonces, hemos crecido y madurado enormemente como equipo joven e independiente. Estamos construyendo con confianza The Last Night ladrillo a ladrillo, tomándonos nuestro tiempo para diseñar, documentar e implementar cuidadosamente cada parte del juego, desde la evolución de nuestro estilo visual para next-gen hasta el diseño de docenas de opciones de accesibilidad."

Tal y como se puede leer a través de la ficha de Steam: “El alma de un plataformas cinematográfico y el corazón de un thriller de ciencia ficción; The Last Night está ambientado en un mundo cyberpunk con una visión del futuro profunda y vibrante”. Todo ello, añadido a un espectacular e inigualable apartado visual, aún después de cuatro años desde su revelación, The Last Night continúa siendo uno de los videojuegos más deseados.