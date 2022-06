‘Call of Duty: Modern Warfare 2’ confirma fecha para mostrar su primer tráiler

Para los aficionados de los shooters con un toque de acción, no hay nada mejor que tener en su mente el nombre de ‘Call of Duty’. La licencia de Activision se ha convertido en una de las favoritas para muchos jugadores y no es de extrañar ya que supone disfrutar de una licencia que no deja de transformarse y que incluso ha sabido jugar en lo más alto en lo que respecta a los battle royale. Sin embargo, esto no ha hecho más que empezar.

Todos los jugadores están pendientes en la actualidad de la presentación de ‘Call of Duty Modern Warfare 2’, obra que ya sabemos que está en camino pero que será el próximo 8 de junio a las 19 horas cuando podamos ver su primer tráiler. Eso sí, tal y como ha adelantado la compañía, será con un tráiler con escenas de gameplay, por lo que se espera tener una oportunidad para ver a fondo este gran juego.

Para anticipar este estreno, la compañía ha compartido un tráiler de imagen real con el que ha facilitado detalles interesantes. De momento, lo que han dejado claro es que nos encontramos con los actores que interpretan a los miembros de la 141, quienes afirman que el arma definitiva es el equipo. Así es que estamos ante uno de los grandes juegos que los fans más esperan.

Sin embargo, sabemos que el título tiene programado su estreno para el 28 de octubre de este mismo año. Si bien por ahora no se han hablado de plataformas en las que estará disponible, muchos esperan que, debido a la situación actual con las consolas de nueva generación, esta obra siga manteniendo su estilo de intergeneracional aunque, por el momento, seguiremos atentos.