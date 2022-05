‘Call of Duty: Moder Warfare 2’ filtra sus ediciones especiales y beta

‘Call of Duty: Modern Warfare 2’ no ha confirmado por ahora nuevo tráiler, ni tan siquiera imágenes y menos aún fecha de lanzamiento. No obstante, los dataminers e insiders de la franquicia nos siguen dejando todo tipo de detalles referentes al próximo juego de la franquicia que está llamado a ser toda una revolución para la marca. Ahora hemos podido conocer datos vinculados a su beta e incluso ediciones especiales.

De la misma forma que ya ocurriera con los anteriores videojuegos de la IP, tendremos varias ediciones a elegir a la hora de hacernos con el videojuego, cada una de ellas con sus propios incentivos. De acuerdo a la última información, ‘Modern Warfare 2’ estará disponible hasta en tres ediciones: Estándar, cross-gen y Vault Edition. La edición multigeneracional hace referencia a que el videojuego también llegará a las consolas de pasada generación, Xbox One y PlayStation 4.

La bautizada como Vault Edition contará con diversos contenidos en forma de ítems para el videojuego y beneficios: pase de batalla de la temporada 1 y hasta 50 niveles desbloqueados, decenas de skins para armas y personajes, bonus de experiencia doble y packs de operadores entre los que encontramos al Capitán Price o Soap, entre otros.

A todo ello hay que añadir además la filtración de una beta para el videojuego, la cual estará disponible para los usuarios de PlayStation que se hagan con la edición Vault. Tal y como ha informado el insider CharlieIntel, la beta abierta llegará primero a la consola de Sony y más adelante al resto de plataformas. Y por si fuera poco, varias imágenes del videojuego ya han adelantado que ‘Modern Warfare 2’ estaría disponible en consolas y PC a partir del próximo 28 de octubre. Sea como fuere, habrá que esperar a la información oficial por parte de Activision para conocer todos los detalles.