Celebra el día de 'Star Wars' con los cinco mejores juegos de la saga de ciencia-ficción

‘Star Wars’, conocida también como ‘La Guerra de las Galaxias’, ha marcado un antes y un después entre los fans de la ciencia ficción. Su trama, sus personajes o incluso las aventuras que estos viven a lo largo de cada capítulo la convierten en una licencia única y capaz de triunfar en la gran pantalla, en los cómics o, incluso, en los videojuegos. Si bien tenemos una extensa colección de juegos, hoy os presentamos los cinco juegos que han marcado historia entre los fans de ‘Star Wars’.

Comenzamos el recopilatorio con ‘Star Wars Squadrons’. Se trata de una obra que cumple los sueños de muchos fans al ofrecernos la posibilidad de convertirnos en el mejor piloto de la galaxia. Ya sea en el lado de los buenos como de parte del lado oscuro, podrás demostrar tu habilidad entrando en la guerra para llevar la paz al lugar.

‘Star Wars Jedi: Fallen Order’ se ha convertido en uno de los juegos más oscuros y necesarios para la licencia. Con una historia que nos convierte en el último jedi y una constante necesidad de aprender y avanzar, tenemos una propuesta que nos lleva a conocer el lado más peligroso de la galaxia. No te rindas y no caigas ante la temida Orden 66.

Star Wars: Battlefront 2 | Electronic Arts

Estar en el bando de los buenos o de los malos nunca ha sido más sencillo que con ‘Star Wars Battlefront II’. En esta propuesta los jugadores se unen en partidas multijugador a cada bando con la intención de llevar a su bando al éxito. Elige a tu personaje y no dudes en guiar a los tuyos a la victoria. Todo esto mientras descubres una historia apasionante y única.

‘LEGO Star Wars: El Despertar de la Fuerza’ es la mejor forma de conocer la historia de ‘Star Wars’ desde un enfoque divertido y llamativo. Repleto de color y con todo tipo de combates, los LEGO nos animan a conocer la historia de ‘El Despertar de la Fuerza’ como nunca habíamos imaginado que la conoceríamos.

Muy pocos juegos han marcado tanto a los jugadores como en su día hizo ‘Star Wars: Knights of the Old Republic’. Nos encontramos ante uno de los mejores MMORPG que han existido nunca y es que, a pesar de que no se encuentra dentro del canon oficial, se ha ganado su propio espacio. De hecho, con méritos propios se ha convertido en la obra más importante y longeva de la franquicia, tanto por historia como, en sí, por jugabilidad.