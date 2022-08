Condenan a 4 de años de cárcel a un grupo de hackers por crear trampas para ‘Genshin Impact’

La comunidad de jugadores de ‘Genshin Impact’ no deja de crecer. Su capacidad de personalización, su historia así como el gran mapa que nos propone recorrer son buenos motivos para que todos los jugadores disfruten de su esencia así como jugabilidad. Sin embargo, no todos los jugadores van por el camino correcto, sino que hay quienes optan por la vía fácil a base de utilizar hacks que estropean la experiencia de otros.

En los últimos meses, la compañía encontraba una serie de problemas relacionados con la presencia de hacks en la obra. Todo debido a un grupo que no dudaba en vender trampas con las que modificar la obra para obtener importantes sumas de dinero. Debido a esto, la compañía no dudó en iniciar una guerra para pararlos, consiguiendo no solo una victoria que acabará en cárcel para los integrantes de este grupo, sino con una importante indemnización por los daños causados.

Genshin Impact | miHoYo

Fue en junio de 2021 cuando los creadores de ‘Genshin Impact’ descubrían a un grupo de hackers que desarrollaba trampas para el juego. El estudio lograba encontrarlos, denunciando el caso y deteniendo a estos con ayuda de las autoridades, a pesar de que la sentencia ha llegado ahora. De este modo, se ha descubierto que el grupo logró vender aproximadamente 40.000 claves para usar su software y beneficiarse de las trampas.

Estas ventas hicieron ganar al grupo alrededor de 400.000 dólares (294.031,50 euros aproximadamente). Por ello, la sentencia actual ha resultado con 3 hackers castigados de manera severa. Mientras que el líder del grupo se enfrenta a 4 años de cárcel y una multa de 50.000 dólares, su cómplice tendrá que pasar 3 años en la cárcel y 10 meses así como pagar la misma multa.

Por último, el tercer integrante tendrá una condena de 1 año y 6 meses de cárcel así como una multa de 10.000 dólares. Sin embargo, desde el estudio tienen claro que su guerra no ha acabado aquí, sino que seguirán pendientes de los nuevos grupos que puedan salir así como procurar que la experiencia del juego siga siendo óptima.