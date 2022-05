El creador de 'God of War' crítica duramente al responsable de Xbox por el retraso de 'Starfield'

El retraso en el lanzamiento de 'Starfield' ha sido un verdadero jarro de agua fría para los usuarios de PC y Xbox que esperaban para este mismo 2022 el nuevo RPG de Bethesda. El estudio ha asegurado que el título estará listo para el primer semestre del próximo año, y a buen seguro deje un potente gameplay en el Xbox & Bethesda Showcase de junio.

No obstante y a pesar de estas promesas, hay quienes no se han tomado nada bien el retraso de 'Starfield'. Uno de ellos ha sido David Jaffe, creador de nada más y nada menos que 'God of War'. Y es que David ha cargado muy duramente contra Phil Spencer, responsable de Xbox y una de las caras más conocidas de la industria.

A través de su canal de YouTube, Jaffe ha criticado sin ningún tipo de pudor el movimiento de Microsoft y Bethesda. En el vídeo, David alaba a Spencer, en concreto sus ideas para Xbox y su carácter de "visionario". A pesar de ello, el creador de la franquicia protagonizada por Kratos considera que Phil no está capacitado para su puesto.

"Eres muy cercano Phil. Tu plan es sólido, tu infraestructura cuando se trata de estudios es sólida, es genial pero no puedes gestionarlo. ¡Simplemente no puedes!"; añade visiblemente enfadado David. Y es que con la marcha del calendario 2022 de 'Starfield', son muchos los que se preguntan cuál será el gran pelotazo de Xbox para las próximas Navidades.