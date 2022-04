La curiosa teoría del productor de 'Mario Kart 8' sobre el éxito del videojuego en Switch

El éxito de 'Mario Kart 8 Deluxe' parece no tocar techo. Estrenado originalmente en WiiU, la obra llegaba Switch con una versión remasterizada, añadiendo por supuesto más circuitos y personajes que incluso a día de hoy siguen sumándose. En una entrevista para el medio Nikkei y traducidas por Nintendo Everything, el productor de la obra ha hablado largo y tendido sobre el éxito del videojuego, destacando que no logra entenderlo.

Muchos opinan que es su accesibilidad, sumado a un modo multijugador a prueba de bombas y en el que la diversión está por encima de todo lo demás; otros apuntan a su factor de aleatoriedad. Sea como fuere, Kosuke Yabuki no lograr comprenderlo. Tanto es así que confiesa al medio que con la versión 'Deluxe' esperaban unas ventas altas muy a largo plazo.

El japonés señala que a pesar de haber transcurrido cinco años desde su lanzamiento, el videojuego sigue calando hondo entre los usuarios, tanto veteranos como recién llegados. Kosuke se atrevió a lanzar una posible teoría sobre el éxito de 'Mario Kart 8 Deluxe' en Nintendo Switch.

Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo

De acuerdo a las palabras del creativo para el medio nipón, parte del encanto reside en la "constantes cosas que pasan durante las carreras que hacen reír a los jugadores o que quieran jugar otra ronda". Este factor en el que "las cosas imprevisibles pasan de forma constante justo antes de llegar a la línea de meta", son en palabras del productor el punto clave de la diversión en el videojuego.