Descarga Brothers A Tale Of Two Sons completamente gratis en Epic Games Store

Una de las grandes particularidades con las que cuenta Epic Games Store no es la cantidad de juegos que se presentan en su catálogo, sus exclusividades o que son los dueños de obras como ‘Fortnite’ o ‘Rocket League’. Lo que realmente llama la atención de esta tienda es que ha presentado una opción muy atractiva para los jugadores y es, básicamente, la posibilidad de conseguir juegos totalmente gratis, entre ellos teniendo la posibilidad de conseguir gratis 'Brothers: A Tale of Two Sons'.

Si bien la semana pasada una gran aventura de supervivencia e islas misteriosas eran las grandes protagonistas, esta vez lo que podemos sumar a nuestra disposición es 'Brothers: A Tale of Two Sons'. Se trata de una épica aventura en la que acompañaremos a dos hermanos por un lugar que parece sacado de un cuento de hadas. Una propuesta que, sin lugar a dudas, nos presentará un viaje que jamás podremos olvidar.

La propuesta de esta obra resulta realmente llamativa puesto que nos invita a manejar a ambos hermanos a la vez. De hecho, esto nos permite convertir la obra en una propuesta para un jugador e, incluso, para disfrutar en cooperativo. Y es que ya sea solos o con amigos, podremos disfrutar de una aventura en la que los jugadores descubrirán el viaje de dos hijos queriendo salvar a un padre enfermo.

Por supuesto, debes tener en cuenta que si quieres conseguir totalmente gratis este juego, tienes que hacerlo hasta el próximo jueves. A partir de ese día, un nuevo juego estará completamente gratis mientras que Brothers: Tale of Two Sons es la obra que volverá a estar a su precio original nuevamente. Por ello, no lo dudes y disfrutar de una nueva experiencia completamente gratis.