Descarga Yooka-Laylee and the Impossible Lair completamente gratis

Si algo hace a Epic Games Store única es la posibilidad de conseguir cada semana juegos gratuitos. Se trata de una tienda que no ha dudado a la hora de sorprender a los jugadores a base de animarles a conseguir juegos gratis sin tener que realizar compras o, simplemente, sin la necesidad de suscribirse a ningún tipo de servicio. Lo único que necesitamos es tener una cuenta activa de Epic Games Store.

A lo largo de los años que lleva disponible la tienda, Epic Games Store nos ha ofrecido la oportunidad de conseguir juegos totalmente gratis, esta vez con un éxito que los jugadores no querrán dejar atrás y es que se trata de un gran éxito para los aficionados a los títulos de plataformas. Hablamos de Yooka-Laylee and the Impossible Lair, un título cargado de buen ambiente, color y pruebas de habilidad.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair | Team 17

Se trata de una aventura que trae de vuelta a estos simpáticos personajes. Aquí los jugadores comprobarán que el malo de la aventura no trama nada bueno, así que los dos amigos tendrán que ingeniárselas no solo para superar los obstáculos, sino para poder descubrir el mal que amenaza al lugar y, sobre todo, asegurarse de que todos estén completamente a salvo antes de eliminar al malvado Capital B.

Entre risas y aventuras repletas de color, nos encontramos con un juego único. Por ello, si quieres hacerte con esta gran obra, este es tu momento. Se trata de una propuesta que puede ser completamente tuya de forma totalmente gratuita hasta el próximo jueves. A partir de ese momento el juego volverá a su precio de siempre al tiempo que un nuevo título cambiará su precio para ser totalmente gratuito.