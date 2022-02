Ofertas PS Store: Más de 300 juegos con un descuento de hasta el 60%

Sony regresa una vez más con propuestas únicas para los jugadores. Si hemos tenido una forma muy especial de empezar este 2022 con descuentos importantes, empezar febrero con los juegos de PS Plus e incluso saber que el futuro de las consolas PlayStation es brillante, ahora llega el momento de seguir completando nuestro catálogo de juegos. ¿Cómo? Con los nuevos descuentos de PlayStation Store, Elección de los críticos.

La promoción estará disponible hasta el próximo 16 de febrero a las 23:59 horas y ofrecerá a los jugadores la posibilidad de conseguir sorprendentes títulos para PlayStation 4 y PlayStation 5. Todo con unas ofertas especiales que están protagonizadas por los juegos que más han reconocido los medios especializados. De este modo tenemos opción de acceder a más de 300 juegos en rebajas.

Ratchet and Clank: Rift Apart | Sony

Entre los títulos disponibles para estos descuentos tenemos opciones como Ratchet and Clank: Una dimensión aparte, Ghost of Tsushima Director’s Cut e incluso It Takes Two. Propuestas que han fascinado a los jugadores y a los medios de comunicación y que han marcado un antes y un después para todos los jugadores. A continuación os detallamos las propuestas más destacadas para todos los jugadores.

Las ofertas más destacadas de Elección de los críticos en PS Store