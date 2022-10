Descubren cuál es el vídeo más antiguo de Nintendo en YouTube

A día de hoy YouTube es una de las plataformas de vídeo más importantes del planeta, tal vez la que más. En ella podemos encontrar absolutamente de todo. Y es que con más de 15 años a sus espaldas, YouTube ha evolucionado hasta ofrecernos podcast, series de animación para todos los públicos, un servicio de películas, infinidad de canales dedicados a categorías tan variadas como cine, literatura, videojuegos, cocina, moda… En definitiva, un gigante tecnológico con el que nadie contaba allá por 2005.

¿Quién le iba a decir a aquellos ex-empleados de Paypal encargados de crear YouTube que Google compraría su idea por una auténtica millonada a principios de 2005? Y es que la plataforma de vídeos ha cambiado de manera exponencial a cómo muchos la recuerdan en sus inicios. El usuario de Reddit thevmcampos ha realizado un trabajo de arqueología que le ha llevado a encontrar nada más y nada menos que el vídeo de Nintendo más antiguo de YouTube.

¿Se trataría de algún juego de la época? ¿El último tráiler del momento para sus plataformas en aquellos años? ¿Un gameplay cutre dados los medios que había en 2005? Tal y como señaló en la publicación, el vídeo más antiguo de Nintendo existente en YouTube se remonta a nada más y nada menos que un 4 de diciembre de 2005, cuando apenas la plataforma llevaba unos meses en marcha.

Su autor es el usuario tetsuo9999 y lejos de ser un divertido o completo gameplay, el vídeo muestra tan sólo unos segundos de ‘Super Mario 64’. El título del vídeo es ‘Mario 64: Castle roof with 0 stars’, algo así como una especie de mini-tutorial que muestra cómo llegar a lo alto del castillo con cero estrellas. El vídeo de tan sólo 9 segundos demuestra el interés de los usuarios por compartir este tipo de curiosidades en un momento en el que los foros y la subida de contenido era la única opción hasta el momento.

La calidad del “gameplay” como ya podéis imaginar deja mucho que desear. Apenas llega a los 240p, por no hablar de la calidad general de la imagen. Aunque sabiendo que data de 2005 tampoco es para tenerlo en cuenta. Los usuarios de Reddit no tardaron en ir un paso más allá y buscar un vídeo todavía más antiguo ¡y lo encontraron! Se trata de ‘Luigi is Really Real 2005: The Movie”, de agosto de ese mismo año. Aunque tratándose de una versión modificada de ‘Super Mario 64’ muchos decidieron dejarlo fuera.