God of War finalmente llega a PC y el director del juego hace referencia a Kojima a modo de broma

Con el éxito de algunos grandes exclusivos de PlayStation, no es de extrañar que Sony quiera ampliar horizontes a otras plataformas con un gran número de usuarios. Esta decisión ha sido muy buenas noticias para los jugadores de PC, ya que pueden disfrutar de títulos como Horizon Zero Dawn o Death Stranding usando teclado y ratón. Sin embargo, y a pesar de que todavía la lista de juegos de PS en PC es muy escasa, se ha forjado una relación que hasta hace unos años parecía algo imposible.

Otra de las entregas de la compañía japonesa más aclamadas en llegar próximamente a PC es God of War, el cual se anunció que llegaría en enero de 2022. La noticia corrió como la pólvora, y a día de hoy tanto los jugadores de Steam como los usuarios de Epic Games están ansiosos de poder añadir esta nueva versión a su biblioteca de videojuegos y poder darle al botón de “Iniciar”.

Cory Barlog, director de God of War, también está contento con este anuncio. Hace unos días comentó de manera divertida la llegada de esta nueva versión a través de su cuenta de Twitter, citando a Kojima: “Supongo que soy un poco Kojima después de todo”.

“¡God of War se estrenará en PC el 14 de enero del 2022! Supongo que soy un poco Kojima después de todo. Sólo me tomó un par de años”, comenta el director del juego adjuntando una imagen de 2019. En ella, responde a un fan que le pidió que desarrollara una versión para usuarios de PC, y en ese momento Barlog respondió diciéndole que eso es una decisión que no estaba en sus manos.

“Desafortunadamente esta es una decisión que va más allá de mi competencia. Como se demuestra todos los días, no soy Kojima”. Este es el origen de su broma, ya que en el transcurso de 2020 Death Stranding hizo debut en esta plataforma.