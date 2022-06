God of War Ragnarok: un rumor pone fecha al juego para este año

'God of War Ragnarok' es uno de los títulos más importantes para PlayStation en los próximos meses. Sin embargo, durante todo el 2022, Sony y el desarrollador Santa Monica Studio se han mantenido en silencio sobre los planes de lanzamiento del juego. Y es que en los últimos meses tan solo hemos visto un tráiler gameplay en el que hemos podido conocer algunas de las características jugables de la obra, pero poco más. De hecho, esto ha provocado temor y preocupación entre los fans, ya que temen que 'God of War Ragnarok' se lance finalmente en algún momento de 2023, en lugar de finales de 2022.

Esto no sería de extrañar, ya que juegos importantes de sus competidoras también han visto un retraso en su ventana de lanzamiento. Hablamos de 'Starfield' destinados a las consolas de Microsoft, y 'Breath of the Wild 2' que se lanzará en la híbrida de Nintendo, Switch. Entonces… ¿es posible que el temor de los fans se cumpla y 'God of War Ragnarok' se retrase?

Pues según Bloomberg, esto no ocurrirá. Esta nueva información procede de tres fuentes anónimas diferentes que están familiarizadas con el desarrollo del juego. Estas fuentes aseguran que el título se lanzará en noviembre de 2022. Eso sí, los informantes también dejaron claro que estos planes podrían cambiar en los próximos meses, pero que los fans no deberían estar preocupados por si el juego se va más allá de 2022. Recordad que 'God of War Ragnarok' estará disponible en PlayStation 5 y PlayStation 4.