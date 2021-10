GTA Trilogy tendrá dos fechas de lanzamiento: Una para la versión digital y otra para la física

Si hablamos de una de las franquicias más exitosas dentro de la industria de los videojuegos, es imposible no mencionar Grand Theft Auto. No importa a qué título hagamos referencia, todos y cada uno de ellos han sido merecedores de ganarse un hueco en la lista de mejores videojuegos de la historia. Sin embargo, a pesar de que en la actualidad podemos disfrutar de algunos títulos añejos, los gráficos de muchos de ellos han quedado anticuados.

Han sido muchos los estudios que han trabajado duro durante meses para mejorar el apartado visual de sus mejores entregas. Uno de los ejemplos más recientes ha sido Rockstar Games y la remasterización de la trilogía original de GTA, la cual llegará muy pronto a diversas plataformas. Estas fueron unas muy buenas noticias para todos aquellos que ya disfrutaron de los juegos en su momento y para la nueva legión de fans, ya que se trata de unas versiones completamente mejoradas que se adaptan en cierta medida a los requisitos de la generación actual.

Vice City llega a GTA 5 | Rockstar

Si bien ya sabíamos que Grand Theft Auto: The Trilogy llegaría a PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, recientemente han comunicado que la colección remasterizada contará con diversas fechas de lanzamiento. Por un lado, la distribución digital hará que GTA: III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas estén disponibles el próximo 11 de noviembre.

Aquellos que deseen tener la versión física, no obstante, tendrán que esperar un poco más. Será el 6 de diciembre cuando podamos hacernos con la trilogía a un precio de 59,99 euros. Finalmente, y no por ello menos importante, GTA: The Trilogy se lanzará por primera vez a dispositivos móviles, pero su lanzamiento todavía no está concretado. Hasta el momento lo único que sabemos es que su estreno está programado para 2022 en iOS y Android.