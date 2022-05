Imaginan cómo sería el remake de 'GTA San Andreas' y el resultado es imponente

Aunque sabemos que desde Take Two ya están trabajando en varios remakes y remasterizaciones muy esperados, la compañía no se ha pronunciado al respecto sobre qué videojuegos están adaptando. Muchos sueñan con que se trate de 'Red Dead Redemption' o incluso un remake de 'GTA San Andreas', el videojuego más querido de la saga de Rockstar.

A falta de conocer material oficial, el usuario de YouTube Teaser Play ha imaginado cómo luciría 'Grand Theft Auto San Andreas' en las plataformas actuales. Utilizando para ello el motor Unreal Engine 5, el youtuber ha mostrado con todo lujo de detalles el aspecto del videojuego y ya os adelantamos que es espectacular.

Los Santos luce francamente impresionante con el motor de Epic Games, tanto las calles, iluminación y por supuesto su protagonista, CJ. Todo gana en un realismo que ha hecho a muchos soñar con que Rockstar se atreva a adaptar el clásico de PS2 , Xbox y PC en las consolas actuales.

Aunque no hay nada confirmado al respecto, el usuario ha asegurado que sólo se trata de una demostración y no tiene ninguna intención de adaptar el videojuego al completo; una tarea que ya de por sí puede resultar francamente titánica.