Nintendo anuncia de manera oficial su productora de animación, Nintendo Pictures

Nintendo ha confirmado, ahora sí, su productora de animación: Nintendo Pictures. Tras la adquisición de Dynamo Pictures el pasado mes de julio y tras hacerse efectiva la compra, Nintendo puede comenzar a trabajar en proyectos de animación por ordenador. Unos planes que, a juzgar por los primeros detalles de la web oficial de Nintendo Pictures, son prometedores.

"Con nuestros vídeos, el objetivo es dar a conocer los personajes de Nintendo a los clientes de todo el mundo y crear vídeos únicos que permanecerán en sus recuerdos para siempre"; destacan desde Nintendo Pictures.

Pero, ¿quién es Dynamo Pictures y en qué otros proyectos han trabajado antes de ser bautizados como Nintendo Pictures? La compañía, siempre centrada en el desarrollo y creación de animación, tiene varios proyectos a la espalda de gran renombre, tanto en el campo de los videojuegos como en el ámbito de las series.

'Death Stranding', 'Dark Souls 3', NieR Replicant' o 'Persona 5' son sólo varios de los proyectos que figuran en su currículum dentro del mundo de los videojuegos; ahí es nada. Fuera de los mismos y enfocado en películas, series o realidad virtual también destacan franquicias como 'Ace Attorney' o 'Resident Evil'.

Entre algunos de sus trabajos vinculados directamente a Nintendo destacan varios cortos de animación CGI de títulos como 'Metroid Other M' o una serie de vídeos de 'Pikmin', desarrollados en colaboración con el mismísimo Miyamoto. Esperamos conocer pronto los primeros detalles del siguiente gran proyecto para Nintendo Pictures basado en las marcas de la compañía. ¿Tal vez 'The Legend of Zelda'?