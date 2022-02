La rajada del creador de Bayonetta contra los responsables de PES y Metal Gear que han aplaudido en redes sociales

Konami es una empresa que, al menos en la actualidad, no despierta la simpatía de los usuarios. Hablamos de la que antaño fuera una de las empresas niponas más importantes de la industria del videojuego; responsables de nada más y nada menos que 'Silent Hill' o 'Metal Gear Solid', con Hideo Kojima a sus espaldas.

Las malas prácticas de la compañía han terminado con el padre de 'Metal Gear' fuera de la empresa; una saga como 'PES' que va cuesta abajo y sin frenos, y por si fuera poco ahora también abrazando el polémico mercado de los NFT, decisión que ha gustado aún menos entre los jugadores.

Hideki Kamiya, creativo con personalidad en especial debido a sus interacciones en Twitter, no ha dudado en no dejar títere sin cabeza de acuerdo a las prácticas de Konami. En una charla para el VGC, el japonés no se ha cortado un pelo en asegurar que 'si huelen dinero, allá que van'.

Hideki kamiya | Defconplay

Sus declaraciones en base a los NFT han sido también muy claras. Para el padre de 'Bayonetta', los NFT no tienen ningún tipo de beneficio para los usuarios, al menos por ahora. Aunque deja la puerta abierta a que en un futuro puedan tener cierta utilidad, en la actualidad carecen de valor.