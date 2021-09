La serie de animación de League of Legends ya tiene fecha de estreno

Aún habiendo pasado la friolera de nada más y nada menos que 12 años desde su lanzamiento, League of Legends sigue siendo uno de los videojuegos más populares. Durante todo este tiempo, Riot Games se ha encargado de conservar como oro en paño a uno de sus títulos más preciados, y aunque aparentemente parece un juego de arenas fácil de dominar, lo cierto es que la curva de dificultad es todo un reto a superar para todos los nuevos jugadores.

League of Legends es un MOBA referencia para otras grandes compañías, y a pesar de que Riot cuenta con sus propios competidores como Dota 2, también presenta una vertiginosa cantidad de torneos seguidos por millones de usuarios alrededor del mundo. No cabe ninguna duda de que LoL lidera las listas de popularidad, por lo que no es de extrañar que cuando se anunció la llegada de una serie de animación, los fans y seguidores de la licencia se levantaran de la silla impacientes por tener más detalles.

Ahora no solo contamos con un nuevo tráiler, sino que además tenemos fecha de estreno para Arcane, la serie basada en League of Legends. El espectáculo se anunció por primera vez en 2019 como parte del décimo aniversario de la Liga, y recientemente se reveló que llegará a Netflix tan pronto como el próximo 7 de noviembre.

Tal y como se ha informado, la serie se dividirá en tres capítulos, y como cabía esperar, Arcane llegará doblada al español castellano y a otros muchos idiomas. Entre algunos de los personajes que podremos ver en estos tres actos, descubrimos a Vi y Jinx, Heimerdinger, Caitlyn, Jayce, Viktor, Vander y Silco.