Tom Holland ya piensa en la siguiente saga de PlayStation que quiere llevar al cine

Tom Holland estará en las pantallas de todo el mundo esta misma semana con el estreno de Uncharted. Dando vida a Nathan Drake, el actor que también interpreta a Peter Parker en el UCM, se mete en la piel de uno de los personajes más queridos del universo de PlayStation.

Un clásico de PS2

Podría no ser el único. Tal y como ha confesado en una entrevista para Gamespot, y en palabras recogidas por el medio Screen Rant, Tom Holland ya estaría pensando en la siguiente saga de PlayStation que le encantaría ver en la gran pantalla. Se trata de nada más y nada menos que Jak & Daxter, todo un clásico de PlayStation 2.

'Me encantaría hacer una película de Jak and Daxter e interpretar a Jak. Lo haría con A24, por lo que sería algo extraño y oscuro'; desvelaba el actor sobre esta posible adaptación de imagen real. No han sido pocos los fans que han soñado en algún momento con ver una adaptación al cine de Jak and Daxter. Tal vez Sony se anime con la idea gracias a su nueva división centrada

Jak and Daxter | Naughty Dog

Jak and Daxter es una de las sagas más queridas por parte de los usuarios de PlayStation. Desarrollada por Naughty Dog, la franquicia ha quedado olvidada con el paso de los años, dando sus creadores prioridad a franquicias como la propia Uncharted o The Last of Us. Insomniac Games demostró hace unos meses con Rachet & Clank: Una Dimensión Aparte que se puede recuperar una saga veterana de una forma única y con un resultado sobresaliente. ¿Hará lo propio Naughty Dog? Sólo el tiempo dirá.