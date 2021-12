Un tsunami gigante invade el mapa de Fortnite: Así ha sido el evento final del Capítulo 2

A pesar de que Player’s Unknown Battlegrounds fue el pionero con respecto al género battle royale y todavía goza de éxito, no cabe ninguna duda de que Fortnite ha ido más allá, ha traspasado fronteras y abraza el título de ser uno de los videojuegos con más audiencia en el mundo. Desde su lanzamiento hasta el día de hoy, el juego gratuito de Epic Games se actualiza temporada tras temporada para ofrecer nuevo contenido, y el Capítulo 2 no se ha podido cerrar de manera más épica.

Fortnite se encuentra disponible de manera gratuita en todas las plataformas, pero con tantos usuarios a sus espaldas y millones de jugadores activos todos los días, es normal que gran parte de la comunidad se haya perdido este punto y aparte. El cierre del Capítulo 2 se celebró ayer sábado 4 de diciembre, por lo que si no has tenido oportunidad de ver cómo finalizó el evento, en el vídeo que podrás ver a continuación verás todos los detalles.

Ahora bien, que hayamos dado cierre a esta temporada 8 no significa que no tengamos nuevos objetivos. Tan pronto como el Capítulo 2 acabó, no tardó en filtrarse un avance del primer pase de batalla del Capítulo 3 de Fortnite. Tal y como se puede ver en el vídeo, podemos hacernos una idea del nuevo mapa, y skins basadas en Spider-Man y otros personajes de Gears of War.

Es innegable que Fortnite todavía tiene mucho que ofrecer, y es muy probable que en esta nueva temporada se añadan nuevas mecánicas y muchas más apariencias para nuestro personaje.