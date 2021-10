Turismo youtuber: ElRubius, Alexby y otros famosos streamers acosados en Andorra

Twitch está viviendo sus años dorados, y algunas caras que empezaron su carrera a través de YouTube, dieron el salto a la plataforma de streaming en directo para ofrecernos horas y horas de entretenimiento. No hay nada como entrar en la página y disfrutar del contenido de nuestros creadores favoritos, pero si bien es cierto que la mayor parte del tiempo se esfuerzan para distraernos, también hay momentos en los que se sientan para hacernos reflexionar.

Es bien sabido que muchos streamers se han mudado a Andorra, e independientemente de lo que opines sobre el tema, ElRubius y otros populares creativos de la plataforma de Amazon han mostrado su descontento ante la pésima actitud de algunos padres y usuarios, y no es para menos. En estos últimos días, varias personalidades han abierto stream y han hablado sobre el acoso recibido en sus propias casas.

Las quejas vienen del ya bautizado “turismo YouTuber” en Andorra. Según se recoge en el vídeo resumen creado por la usuaria Lada en Directo, esta misma semana se ha celebrado el puente del Día de la Hispanidad (12 de octubre), y por lo visto llegaron a la ciudad cientos de personas solo para ver a los creadores de contenido.

“No sabéis la que se ha liado en Andorra [...] Estaba la ciudad hasta arriba de gente, y he escuchado por ahí que hay un montón de personas que han venido solo a ver a YouTbers”, empieza comentando ElRubius. “Esto es algo que no entiendo. Tú siendo padre cómo tienes la audacia de llevar a tu hijo a visitar casas de YouTubers que ni siquiera te han invitado. ¿En qué mundo eso es una educación aceptable?”, preguntaba abiertamente.

Rubén continúa explicando que en líneas generales siempre se critica a los niños, pero que en realidad son los padres los que no tienen conciencia y los que no se dan cuenta de que es algo que no está nada bien, que es un ejemplo que es inadecuado. “Los padres les educan mal, y les normalizan que esté bien ir a casa de un tío que no conocen a molestarle y llamarle al timbre… Y les ha pasado a un montón de youtubers en este puente”.

Después, ElRubius denuncia que es algo muy fuerte, “Imagínate, que estás en tu casa donde es tu zona segura y viene la gente a tu casa a timbrar y pedir fotos como si esto fuera el ‘ExpoManga’”, y concluye explicando que aunque no tiene problemas en pasar tiempo con sus fans, una cosa es estar en una zona pública y otra muy diferente que vayan a tu propia casa.