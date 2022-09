Los vídeos de 'GTA 6' eran reales y la editora de la saga ya está tomando medidas contra las filtraciones

La filtración de vídeos gameplay de GTA 6 es ya historia de la industria del videojuego. Aunque estamos acostumbrados a este tipo de movimientos, jamás había ocurrido en una empresa como Rockstar. La desarrolladora de 'GTA' y 'Red Dead Redemption' es conocida por sus herméticos proyectos de los que poco o nada se escapa de las oficinas.

Y es que a pesar de los miles de rumores de 'GTA 6' que hemos tenido en los últimos años, el aire que se respiraba era el habitual con cualquier nuevo juego de Rockstar: la compañía se toma sus tiempos para anunciar sus proyectos. Si bien es cierto que la sexta entrega de la saga estaba confirmada por el estudio, las decenas de vídeos que ya circulan por internet ha sido un verdadero jarro de agua fría para la compañía. Un hecho del que su editora, Take Two, ya está tomando cartas en el asunto.

De acuerdo a las palabras del reputado periodista Jason Schreier, todos y cada uno de los vídeos y contenidos filtrados de 'GTA 6' en las últimas horas eran ciertos. "No había muchas dudas, pero lo he confirmado con fuentes de Rockstar que la gran filtración del fin de semana de 'GTA 6' es totalmente real"; explicaba en su cuenta personal de Twitter.

Es a partir de este punto cuando Take Two habría comenzado su particular "caza de brujas" para eliminar cualquier tipo de rastro de los vídeos filtrados. La compañía ha iniciado así una eliminación masiva de cualquier tipo de vídeo, captura o rastro del videojuego en internet, con un especial enfoque en YouTube.

Tal y como ya os indicábamos al inicio, son muchos los que han pensado en lo ocurrido como uno de los acontecimientos históricos en la industria, especialmente en Rockstar. "Es una de las mayores filtraciones de la historia de los videojuegos, una pesadilla para Rockstar Games"; añadía Jason. Por otro lado cabe destacar que dichos vídeos pertenecen a una versión muy temprana de 'GTA 6', con mucho trabajo por delante.