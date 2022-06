Los zombies, acción estratégica y grandes historias se adueñan del fin de semana de juegos gratis

Como ya es habitual cada fin de semana, las compañías se esmeran en ofrecer juegos y pruebas gratuitas para sus plataformas. En esta ocasión nos encontramos con los últimos días en servicios como Xbox Live Gold, además de los habituales de Epic Games Store.

Rainbow Six Siege - PlayStation, Xbox y PC

Rainbow Six Mobile | Ubisoft

El shooter táctico de Ubisoft está disponible de forma completamente gratuita para PC y consolas por tiempo limitado hasta el 25 de junio. Nada mal si queremos probar una de las propuestas del género más atractivas del mercado.

Dead Island: Riptide - Xbox

Dead Island: Definitive Edition | Defconplay

El videojuego de acción y RPG con una plaga zombie asolando una paradisiaca isla de vacaciones se convierte en uno de los protagonistas de los juegos gratis de Xbox Live Gold. Tienes hasta el 27 de junio para descargarlo.

Tell Me Why - Xbox

Tell Me Why | Dontnod Entertainment

Los jugadores y suscriptores al servicio de Microsoft pueden hacerse con otro juego gratis y para siempre, Tell Me Why. Una potente aventura narrativa a cargo de Dontnod Entertainment y autores de títulos como Life is Strange.

A Game of Thrones: The Board Game - PC

Descarga gratis el juego de mesa de 'Juego de Tronos' con Epic Games Store | Epic Games Store

Entre los juegos gratis de Epic Games Store esta semana destaca el juego de mesa de Juego de Tronos. Una propuesta diferente y en la que hasta cinco jugadores podrán participar en esta versión de las novelas de George RR Martin.