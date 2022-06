Crea un corto stop motion en 'Minecraft' y el resultado fascina a los fans

A la hora de hablar de juegos capaces de transmitir todo tipo de opciones para los jugadores, uno de los títulos que no podemos olvidar es ‘Minecraft’. Se trata de un juego que no deja de crecer, que garantiza a todos los fans poder disfrutar de la aventura tal y como deseen. De hecho, tales son las opciones que incluye dentro de su apasionante mundo, que simplemente no podemos pasar por alto la cantidad de opciones que garantiza a los jugadores.

Sin embargo, hay elementos que no podemos olvidar. Y es que para muchos jugadores ‘Minecraft’ no es solo un lugar en el que dar vida a sus proyecto como las casas, sino que optan por darle vida a proyectos más creativos. Esta vez hablamos de un proyecto fan en el que se ha creado un vídeo slow motion aprovechando al máximo las propuestas presentes en el juego.

El corto en Minecraft que ha enamorado a los fans

Es posible que, a la hora de pensar en ‘Minecraft’, no pienses tanto en las posibilidades que puede ofrecerte para crear cortos. Sin embargo esto es un error ya que este jugador ha demostrado que el juego puede ser mucho más que un lugar en el que construir y dar vida a mundos repletos de fantasía. Se trata de una propuesta en la que todos los fans tienen posibilidades únicas para dar rienda suelta a su creatividad.

Ha sido el usuario de Reddit, CatchImpossible6123, quien ha creado un vídeo de animación único. Para ello, ha usado el stop motion, lo que le ha permitido crear una secuencia animada de lo más completa en el que muestra un rayo de sol golpeando el suelo así como un gigante saliendo de la Tierra. A continuación el gigante golpea el suelo y provoca una gran explosión en el lugar.

Un corto que muchos desearían replicar

El asombroso resultado de este corto ha provocado que muchos quieran replicarlo. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que se trata de una animación que le ha llevado mucho tiempo. Debemos tener en cuenta que manejar el movimiento del gigante así como los colores e incluso la forma de hacer que el suelo explote con el impacto es algo único.

Por supuesto, algunos comentarios afirman que es posible que la persona que ha subido el clip no lo haya creado él mismo. A pesar de todo, quien sea el autor, ha dejado claro que tiene una gran capacidad para sacar partido al verdadero potencial que este gran juego de Mojang tiene.