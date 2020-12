El mago que censuró durante 20 años a Pokémon pide perdón

Pokémon es una de las licencias de entretenimiento más rentables de la historia y, de hecho, en los aproximadamente 20 años de existencia ha logrado superar en recaudación a otras gigantes de la industria como Star Wars o Harry Potter. Con más de 900 criaturas, existen miles de productos relacionados con la licencia y sus personajes: peluches, videojuegos, películas, adornos, ropa, apps... Son miles de millones de dólares los que The Pokémon Company gana todos los años con todos los productos relacionados con Pokémon. También existen, por supuesto, juegos de cartas coleccionables.

Prácticamente desde sus inicios la licencia Pokémon ha tenido un juego de cartas coleccionable que podíamos disfrutar tanto en videojuegos específicos como en la vida real, comprando packs de cartas y mejorando nuestros mazos. Las cartas representan a los Pokémon, ataques y habilidades. Sin embargo, existe un Pokémon de los más de 900 que lleva 2 años sin poder protagonizar una carta, siendo además uno de los 150 primeros y más carismáticos. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Kadabara nunca aparecía en nuevas cartas de Pokémon?

La historia de Kadabara baneado de las cartas Pokémon

Pokémon Kadabara | The Pokémon Company

No sólo es uno de los 150 primeros Pokémon, Kadabara es también la segunda evolución de uno de los Pokémon más conocidos y útiles de la primera generación. Sin embargo, no ha protagonizado una carta Pokémon en los últimos 20 años a causa de una demanda realizada por el psíquico y mago Uri Geller. Este ilusionista es bastante conocido por sus trucos, por ejemplo, doblando cucharas de metal con la mente.

Resulta que Kadabara se parecía demasiado a este ilusionista. Kadabara es del típico psíquico y también llevaba junto a el una cuchara en las manos, demostrando sus habilidades psíquicas. Por si esto fuera poco, los nombres de los Pokémon suelen ser completamente diferente en Japón, siendo conocido como "Yungera". Como el idioma japonés no tiene L y las palabras no pueden terminar en una consonante que no sea N, en realidad el nombre Uri Geller se traduce como "Yuri Gera", siendo muy similar al elegido para el Pokémon.

En el año 2000 el ilusionista demandó a Nintendo y llegó a declarar que "Nintendo me convirtió en un personaje Pokémon oculto y malvado. Nintendo robó mi identidad usando mi nombre y mi imagen", pidiendo la retirada de las cartas de Kadabara y una compensación.

20 años más tarde pide perdón

Esta historia que parecía cerrada hace dos décadas toma ahora un nuevo giro de guión. Media Factory, quien se encarga de fabricar las cartas, llevaba 20 años manteniendo oculta la carta de Kadabara en una especie de autocensura para evitar problemas legales. Sin embargo, ahora Uri Geller asegura que por si el fuera, la empresa podría utilizar al Pokémon sin ningún tipo de problemas:

"Realmente lamento lo que hice hace 20 años. Niños y adultos estoy terminando con la prohibición. Ahora todo depende de #Nintendo para traer de vuelta mi tarjeta de #kadabra #pokemon. ¡Probablemente sea actualmente una de las cartas más raras! ¡Mucha fuerza y cariño para todos!".