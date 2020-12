¿Podría estar el Viaje de Chihiro inspirada en una historia real?

Cuando se habla de El Viaje de Chihiro sobran las palabras. Todos coinciden en que es una de las mejores películas de animación jamás realizada. Un auténtico triunfo para el país nipón y por supuesto para Studio Ghibli, sus autores. Estrenada en 2001, en las últimas semanas un usuario ha ‘destapado’ la que podría haber sido la inspiración de Miyazaki para la película.

Para aquellos que no la conozcan, la cinta cuenta la historia de Chihiro, una niña de 10 años que desaparece del mundo real para viajar a otro universo fantástico, poblado por increíbles criaturas y personajes. El usuario de Twitter @syurisyeri publicaba un tweet que no tardó en hacerse viral sobre la historia de un niño japonés que desapareció durante nada más y nada menos que 7 días. Pero, ¿qué relación tiene con la película de Studio Ghibili?

‘Hay una historia aterradora que alguien escuchó que dice: 'Cuando era niño, había un kamikakushi en la aldea, donde un niño al que estaba cerca desapareció’, explicaba el usuario en su cuenta personal de Twitter.

‘Durante todo el día, durante siete días y siete noches, buscamos al niño en el pueblo, pero no pudimos encontrarlo. En la mañana del octavo día, sin importar a quién le preguntara en el pueblo, todos dijeron: "Ese niño nunca existió, ¿los viste en un sueño?" y "¿Has olvidado que solo hubo cuatro hijos en esa familia?’, añadía más adelante.

Si atendemos a la palabra ‘kamikakushi’, ésta se vincula a dos términos japoneses: espíritu y oculto. Dos palabras que, al menos en su versión japonesa e inglesa se conservan en el título de la película: Sen to Chihiro no Kamikakushi y Sen y Chichiro's Spirited Away. Atendiendo a los mismos, la película podría traducirse como ‘Escondido por los Espíritus’.

El usuario continúa su historia asegurando que quien la narró no dejaba de mostrar su sorpresa frente a la indiferencia de la gente del pueblo. A pesar de ello y años después, cuando la madre del pequeño falleció se dice que el niño apareció en el funeral de la misma. ‘Cuando llegó el momento de ir sirviendo bebidas a la gente a la hora de comer [una cortesía común en reuniones como esta en Japón] , fingí no reconocer a la persona y cuando me preguntaron "¿Me has olvidado?" Me hice el tonto y dije: 'Lo siento, ¿Quién eres?'. La persona respondió con 'Oh, está bien'’, escribía en un tweet sobre el relato.

El viaje de Chihiro | Studio Ghibli

El resto de usuarios de Twitter, sorprendidos por la narración, no tardaron en encontrar paralelismos con la película y la supuesta historia real del niño. Entre ellos la temática del olvido, muy presente en la cinta de Studio Ghibli en relación a los personajes de Sen (Chihiro) y Haku.

¿Qué hay de Hayao Miyazaki y autor de la película? Cuando se le pregunta sobre la inspiración para El Viaje de Chihiro, el japonés asegura que tomó como referencia mitos japoneses muy conocidos por su generación, sin mención alguna a esta historia.