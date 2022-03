Uno de los Pokémon más queridos debe su nombre a la falta de caracteres

Pokémon ha crecido mucho en los últimos meses, sin embargo la franquicia todavía cuenta con muchos detalles ocultos que ofrecer. Fueron muchas las criaturas que fueron descartadas de los primeros juegos de la franquicia, además de que muchos otros han tenido que cambiar de aspecto e incluso de nombre para aparecer en ellos.

Aunque no mucha gente lo sabe, un conocido Pokémon de segunda generación no iba a tener el nombre con el que finalmente se le conoce en gran parte del mundo. El Pokémon en cuestión es Feraligatr, una criatura de tipo Agua de segunda generación y la forma final del querido y carismático Pokémon inicial, Totodile.

El nombre inicial con el que este Pokémon iba a ser conocido era “Feraligator” una combinación de las palabras inglesas “feral” que significa fiero y “aligator” un tipo de reptiles. Cuando se estaban desarrollando los juegos Pokémon Plata y Pokémon Oro, el límite para los nombres era de 10 caracteres por lo que se decidió reducir el nombre a Feraligatr.

Los próximos juegos de Pokémon

Si bien todavía quedan muchos secretos dentro de la franquicia Pokémon, los fans de la saga están ya pensando en cómo serán los nuevos juegos 'Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura'. Ambos juegos fueron presentados en el Pokémon Presents que The Pokémon Company presentó a finales de febrero por motivo de su aniversario. En este mismo evento también anunció nuevo contenido para 'Leyendas Pokémon Arceus' y la nueva criatura que llegaría a 'Pokémon UNITE', entre muchas otras cosas.

En relación a los juegos más recientes, Feraligatr no ha estado muy presente. El único título en el que pudimos verlo de nuevo fue en 'New Pokémon Snap', el cual salió para Nintendo Switch en abril de 2021. No sabemos si en próximas entregas podremos verlo de nuevo o si incluso llegará a ser parte del MOBA de Pokémon como ocurrió con Blastoise.