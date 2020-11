Ya tardaban en llegar: así son las mascarillas Pokémon para protegerte del Covid

Debido a la situación pandémica que vive todo el planeta por COVID-19, las mascarillas se han convertido en una prenda más para vestir. Además del modelo quirúrgico o FFP2, podemos encontrar otras variantes igual de válidas que vayan a conjunto con nuestro modelo del día.

Igualmente, los fans del anime y en general los videojuegos también están de enhorabuena. Más aún en territorio japonés donde la mascarilla ha sido siempre una protección incluso con el más simple de los resfriados. La conocida marca de ropa nipona Original Stich ha tenido a bien lanzar varios modelos de mascarillas con motivo del estreno de la próxima película de Pokémon.

Lejos de poner a la venta las mascarillas, con el gasto que supondría para todos los seguidores de la marca que vivan fuera del territorio nipón, la marca ha puesto a disposición de su cuenta de Instagram toda una variedad de patrones que podremos imprimir para añadir a nuestra mascarilla habitual.

Como ya estaréis imaginando, los modelos están basados en la cinta que se estrena el 25 de diciembre y que ha recibido por nombre: Pokémon the Movie - Secrets of the Jungle. Los pokémon escogidos para aparecer en los patrones son Skwovet, Cramorant, Celebi y Zarude, todos ellos parte protagonista de la película.

Pokémon Espada y Escudo es la última entrega de la saga, la primera en Nintendo Switch si no tenemos en cuenta el remake de Pokémon Pikachu, el cuál bebía directamente de lo visto en Rojo y Azul. Con su última expansión publicada hace unos meses, tenemos la aventura más completa hasta la fecha en la marca para todos aquellos que todavía no se hayan decantado a explorar Galar, el nuevo continente escogido por GameFreak para esta aventura.