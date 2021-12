10.000 dólares por crear un modo de juego: La propuesta que ha llamado la atención de miles de jugadores

Los modos multijugador están de moda. Nos ofrecen la posibilidad de recorrer mundos o divertirnos en partidas online con nuestros amigos. Hay títulos para un jugador que piden a gritos añadir este elemento, pero que por desgracia se quedan fuera de los planes de los desarrolladores. Es aquí cuando entra en juego la comunidad modder, implementando este añadido que a priori parecía imposible.

¿El último videojuego que la comunidad ha demandado para sumar un modo multijugador? The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Sí, has leído bien. El considerado por muchos como uno de los juegos más influyentes de la historia pide un modo online. No vamos a negar que sería divertidísimo, sin duda, pero ¿quién sería capaz de lograr algo así? El youtuber PointCrow parece decidido a descubrirlo.

Y es que tal y como ha contado a través de su cuenta de Twitter, ofrece la friolera de nada más y nada menos que hasta 10.000 euros para quien sea capaz de crear un modo multijugador en Breath of the Wild. Por supuesto estamos hablando de algo completamente ilícito, ya que Breath of the Wild sólo puede jugarse en Nintendo Switch y de hacerlo en otra plataforma no es ‘legal’.

Al mensaje en redes sociales, el youtuber acompaña toda una serie de documentos con las pautas que deben seguirse para la creación de este mod. Entre ellas se menciona que él mismo, PointCrow, debe tener acceso exclusivo a una prueba, debe ser por supuesto totalmente gratuito y ofrecer conectividad hasta para dos personas. ¿La fecha límite? Antes del lanzamiento de Breath of the Wild 2. No sabemos en qué quedará este proyecto, cuanto menos llamativo, pero el youtuber parece dispuesto a cumplir su promesa de pagar con 10.000 euros a quién sea capaz de llevarlo a cabo.