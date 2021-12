2021 para Nintendo Switch: ¿Cuáles han sido los juegos más descargados en la eShop de Japón?

A lo largo de este 2021, muchos jugadores han echado en falta algunos estrenos muy esperados como es el caso de la secuela de The Legend of Zelda o, incluso, el regreso de Bayonetta. Sin embargo, eso no ha impedido que el catálogo de Nintendo Switch haya seguido creciendo y, con ello, hayamos tenido la oportunidad de conseguir algunas obras realmente inesperadas y de gran calidad como es el caso de Animal Crossing: New Horizons juego que, a pesar de llevar unos años en el mercado, sigue siendo un completo éxito.

Sin embargo, ¿este se ha mantenido en el top de ventas a lo largo de este año? Con intención de despedir este 2021 que ha venido repleto de cambios, la compañía Nintendo nos ha compartido una serie de datos interesantes. Entre estos, nos encontramos con su top de ventas en la eShop japonesa, aunque se espera que muy pronto se compartan el resto de datos, entre ellos los de España.

Por supuesto, resulta realmente interesante comprobar cuáles han sido los juegos con más éxito de este año en Japón. ¿Alguno de ellos es exclusivo de Nintendo Switch? ¿Se encuentra en el puesto número 1 de la lista un juego exclusivo? A continuación puedes comprobar la lista al completo y, por supuesto, asegurarte de si algunos de estos juegos también se encontrarían en tu top de descargas.

Monster Hunter Rise | Capcom

Los 30 juegos más descargados en la eShop de Japón

1 - Monster Hunter Rise

2 - Among Us

3 - Pokémon Diamante Brillante

4 - Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!

5 - Pokémon Perla Reluciente

6 - Human Fall Flat

7 - Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

8 - Mario Kart 8 Deluxe

9 - Minecraft

10 - Super Smash Bros. Ultimate

11 - 51 Worldwide Games

12 - Mario Party Superstars

13 - Animal Crossing: New Horizons

14 - The Legend of Zelda: Breath of the Wild

15 - Overcooked! 2

16 - New Pokémon Snap

17 - Splatoon 2

18 - Monster Hunter Stories 2

19 - The Battle Cats

20 - Fitness Boxing 2

21 - Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

22 - The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

23 - Dragon Quest XI S

24 - Dragon Quest III

25 - Pokémon Espada

26 - Estudio de videojuegos

27 - Super Mario Party

28 - Metroid Dread

29 - Undertale

30 - Miitopia

Resulta llamativo comprobar como el top está liderado por el RPG de Capcom, exclusivo temporal de Nintendo Switch. Sin embargo, un vistazo a la lista nos muestra que hay éxitos de Nintendo que todavía no se olvidan, como es Splatoon 2, obra que, a pesar de llevar años ya en el mercado, sigue siendo líder en ventas. Así es que, ¿alguno de estos títulos se encuentra ya en tu biblioteca de juegos? Sino parece que es una buena señal para que incluyas algunos de ellos.