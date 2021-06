E3 2021: Sigue en directo la conferencia de Nintendo a partir de las 18:00

A lo largo de los últimos años, una de las consolas que ha sido gran líder es, sin dudas, Nintendo Switch. La consola híbrida de Nintendo ha logrado sorprendernos con una jugabilidad exquisita al igual que nos ha presentado un catálogo que no deja de crecer, ya sea con títulos indies, multiplataforma o algunos de los exclusivos más sorprendentes. Y por ello, durante este E3 2021 esperamos grandes sorpresas.

Si bien la compañía no ha querido compartir ningún tipo de información al respecto sobre lo que podremos ver en esta conferencia que tendrá lugar el 15 de junio a partir de las 18 horas, sabemos que tenemos para nosotros grandes sorpresas. Después de todo, nos encontramos con el aniversario de The Legend of Zelda, una de sus licencias más exitosas, por lo que se espera que la compañía no pierda la oportunidad de dar a sus jugadores experiencias únicas que poder disfrutar.

Eso sí, debes saber que, al no haber nada confirmado, son muchos los rumores que se mueven entorno a esta propuesta. Según algunos insiders, incluso podría tratarse del momento elegido por la compañía para mostrar su esperada Nintendo Switch Pro. Aunque en lo que respecta a la muestra del hardware, es posible que tengamos que esperar un poco más a que Nintendo tome la decisión.

Mientras tanto, os recordamos que podéis seguir el directo en Neox Games. Todo a partir de las 18 horas, momento en el que tendremos un directo de 40 minutos cargado de importantes anuncios. Incluyendo la posible presentación de uno de los nuevos luchadores de Super Smash Bros. Ultimate más esperado por los jugadores. Y es que todo parece apuntar a que Crash Bandicoot se sumará a la acción.

Por supuesto, os recordamos que las novedades de Nintendo no acabarán ahí. Y es que tras la conferencia, tendremos tres horas de directo para mostrar la jugabilidad de algunos de sus títulos. Todo para mostrar algunas de las sorpresas que durante la conferencia posiblemente fascinen a más de un jugador. Por ello, será un gran momento para estar atento a las novedades de Nintendo. Desde Neox Games os aseguramos que cubriremos todo para que no os perdáis absolutamente nada.