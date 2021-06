Los 5 videojuegos de mundo abierto donde el tiempo es precisamente lo que necesitarás para terminarlos

¿Quién dice que los MMO son los únicos juegos con una duración casi infinita? El boom de los juegos de mundo abierto ha dado paso a aventuras cada vez más extensas. Algunas de ellas rozan las 50 horas, pero otras sobrepasan tranquilamente el centenar. ¡Y eso centrándonos en su campaña principal para un jugador!

Prepara un buen termo de café, raciones de comida y de vez en cuando acude al baño a pegarte una buena ducha. Estos son los juegos de mundo abierto más largos hasta la fecha.

Comenzamos fuerte. Xenoblade Chronicles X es no sólo uno de los mejores juegos de rol de WiiU, sino también el más extenso de la plataforma. Su historia principal asciende a 70 horas, pero si eres de esos que te gusta perderte y completarlo todo, su duración se va hasta las 300. Un auténtico mastodonte con el que pasar unos cuantos meses entretenidos.

Skyrim es todo un clásico de los RPG. La obra maestra de Bethesda sentó las bases de muchos juegos actuales del género, permitiendo libertad absoluta al jugador. No te dejes engañar por las 30 horas de duración de su historia principal. En Skyrim pasaremos mucho tiempo explorando, visitando mazmorras y completando misiones. Cuando mires el reloj descubrirás que has invertido la friolera de más de 200 horas.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo

A Red Dead Redemption 2 lo amas o lo odias. Sea como fuere, lo último de Rockstar puede presumir de tener uno de los mundos abiertos más ambiciosos y extensos de la industria. Aunque no es tan ágil como GTA V, la aventura de Arthur Morgan cuenta con una duración mucho más amplia, llegando hasta las 170 horas.

Si Xenoblade Chronicles X era el juego más largo de WiiU, Breath of the Wild es lo mismo para Nintendo Switch. La última aventura de Link nos deja el mundo abierto con más libertad hasta la fecha. Plagado de secretos, Zelda Breath of the Wild lleva a los jugadores hasta casi las 200 horas en caso de que seáis mínimamente completistas.

No podía faltar en la lista The Witcher 3. Entre su campaña principal y expansiones, el gigantesco RPG de CD Projekt RED nos tendrá enganchados durante más de 300 horas. Y es que el bueno de Geralt tiene mucho que hacer. Misiones secundarias para parar un tren y francamente bien construidas, mientras descubrimos nuevas zonas o conseguimos las mejores armaduras. Imposible aburrirse.