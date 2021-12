Acción y dinosaurios protagonizan el nuevo regalo de Epic Games Store

Si algo nos deja claro Epic Games Store es precisamente que tiene constantes ganas de sorprender a sus jugadores. Después de todo, desde su creación ha demostrado que no solo quiere ser una referencia con su completo catálogo, sino también garantizar a los jugadores poder conseguir juegos totalmente gratuitos que sumar a su biblioteca semana tras semana. Y ya, en eventos especiales, día a día.

Si bien ayer teníamos la oportunidad de conseguir totalmente gratis Loop Hero, ahora llega el momento de que los jugadores puedan sumar a su colección un nuevo título. Acción, dinosaurios y grandes amenazas, así es Second Extinction, una propuesta cooperativa en la que tus amigos y tú tendréis que combatir codo con codo para poder disfrutar de una experiencia sin igual.

Second Extinction | Microsoft

Si bien se trata de un Early Access, los jugadores tienen la oportunidad de probar uno de los títulos que garantiza un no parar. Después de todo, es una propuesta entretenida que se reparte en un mapa grande y con dinosaurios peligrosos y gigantes. Enfréntate a esta gran amenaza y no pierdas la oportunidad de demostrar que no hay peligro que pueda contigo bajo ningún concepto.

Eso sí, debes recordar que se trata de un regalo temporal. Es decir, que únicamente tendrás 24 horas para poder descargar el juego completamente gratis. Por ello, si quieres hacerte con esta propuesta, no pierdas la oportunidad y descubre un nuevo mundo de experiencias. Sobre todo con un título que quiere garantizar que pongas a prueba tu habilidad de todas las formas posibles.