¿Una adaptación de Red Dead Redemption 2? Si existiese Henry Cavill querría estar presente

Que a Henry Cavill le gustan los videojuegos no es algo que nos sorprenda. Después de todo, el actor se ha encargado en mostrar con total orgullo su pasión por los videojuegos e incluso ha comentado algunas diferencias entre licencias durante sus entrevistas. Y si bien actualmente el actor británico es reconocido por su papel en The Witcher donde da vida a Geralt de Rivia, este no acepta los límites, sino que muestra su gran ambición.

Durante una de las entrevistas con Game Reactor, el actor fue preguntado por cuál sería el videojuego que le gustaría adaptar y protagonizar él mismo. Y si bien se tuvo que tomar un momento para poder pensar en la respuesta, finalmente acabó por indicar que, aunque hay muchos juegos, hace poco empezó a jugar a Red Dead Redemption 2 y, aunque sabe que llega un poco tarde, lo está disfrutando mucho y le encantaría verlo convertido en película.

The Witcher | Netflix

Afirma que llega tarde porque el título se publicó en 2018 y sabe que hay gente que ya lo disfrutó. Sin embargo, lo que nos aclara es que no importa la licencia, a Henry Cavill le encantan los videojuegos, hasta el punto de que afirma que también quiere estar presente en la adaptación de Mass Effect que actualmente se está realizando. Por ello, ¿se acabará cumpliendo el deseo de Henry Cavill y formará parte del Salvaje Oeste en una adaptación a la gran pantalla de Red Dead Redemption 2?

Lo que está claro es que el actor no está dispuesto a quedarse atrás y que sigue ansioso con la idea de que nuevos videojuegos reciban su adaptación. Por ello, estaremos atentos a las novedades que vayan con el tiempo y, mientras tanto, observando de cerca la nueva temporada de The Witcher. Una temporada 2 cargada de emoción que se está llevando los mejores elogios por parte de los fans.