Adiós a Uncharted 4 y su expansión en PS4: Ya no podrás comprar los videojuegos de Nathan Drake

¿Pensabas comprar en formato digital Uncharted 4 o bien su expansión Lost Legacy en los próximos días para PS4? Sony tiene malas noticias para ti. La compañía japonesa ha eliminado de PlayStation Store ambos videojuegos, al menos por separado. Eso sí, los dos títulos podrán adquirirse de forma conjunta en un pack cuyo precio es de 39,99 euros.

Los jugadores que ya tuvieran ambos videojuegos y quieran dar el salto a la versión next-gen deberán pagar un coste adicional de 10 euros

Una decisión que no ha terminado de gustar a los jugadores que no tuvieran ambos juegos y ahora se ven obligados a hacerlo en un pack conjunto. El movimiento de Sony estaría relacionado con la llegada de Uncharted: Legacy of Thieves Collection, es decir, la versión remasterizada de ambos títulos para PlayStation 5.

Dicha versión aterrizará en PlayStation 5 a principios de 2022, concretamente finales del mes de enero, con cuantiosas mejoras visuales como principal incentivo y cuyo precio será de 49,99 euros. Eso sí, en el caso de los jugadores que ya tuvieran las ediciones originales y quieran disfrutar de la mejora técnica en PS5 deberán pagar un coste adicional de 10 euros.

Uncharted 4: El Legado Perdido | Sony

Con un lanzamiento también previsto para Steam y Epic Games Store en PC, otro de los movimientos que no ha terminado de gustar a los jugadores ha sido la eliminación del modo multijugador. Si bien no era el eje central de Uncharted 4, sí se trataba de un añadido que sumaba horas extra de diversión al conjunto.